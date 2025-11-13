Inscription
#Beaux livres

Le guide des montres vintage

Judikael Hirel, The Watchoniste

ActuaLitté
Un beau livre richement illustré pour approfondir sa passion des montres anciennes à travers une décennie clé : les années 1950. Un âge d'or, c'est avant tout un mystère. A un moment précis, les astres, les talents, les désirs s'alignent et c'est l'explosion créative. Dans l'univers horloger, les années 1950 marquent ainsi une apogée de l'inventivité et du style, et la montre passe d'instrument professionnel à compagne du quotidien. Cette décennie de l'après-guerre, qui aura vu l'essor des loisirs grand public, entre plongée et alpinisme, inspire quasiment tous les modèles que nous aimons et portons aujourd'hui. Des montres élégantes comme les stars d'Hollywood de jadis, tranchantes comme les riffs de Chuck Berry, solides et fuselées comme les carrosseries de cette époque. Mécanique ou automatique, ronde ou aux formes étonnantes, pensées pour les profondeurs ou pour les pilotes de long-courriers, les montres des années 1950 ont enfin droit à leur guide complet et richement illustré. Dans ces pages, Judikael Hirel ouvre la porte d'un univers fascinant et en explore toutes les facettes. Avec passion, précision et pédagogie, il s'adresse aussi bien aux connaisseurs qu'aux néophytes. L'ouvrage idéal pour poursuivre ou débuter une collection, approfondir ses connaissances ou simplement se faire plaisir.

Par Judikael Hirel, The Watchoniste
Chez Le Cherche Midi

|

Auteur

Judikael Hirel, The Watchoniste

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Bijouterie, horlogerie

Le guide des montres vintage

Judikael Hirel

Paru le 13/11/2025

216 pages

Le Cherche Midi

30,00 €

ActuaLitté
