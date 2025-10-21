Inscription
#Roman francophone

Perdition

Angie L. Deryckère

ActuaLitté
Après une parenthèse fragile, Cameron et Dante tentent de reprendre le cours de leur vie, entre passion, doutes et cicatrices encore à vif. Sony s'efforce de faire la paix avec le passé, et les liens se resserrent entre sa fille et lui. Cependant, les fantômes ne sont jamais loin et les silences trop longs réveillent les pires inquiétudes. Entre mensonges, loyauté et vengeance, les décisions deviennent de plus en plus lourdes à porter. L'amour peut-il suffire à protéger ceux qu'on aime ? Dans ce dernier opus, chaque personnage devra affronter sa vérité, ses limites, et ce qu'il est prêt à sacrifier... pour survivre. Dernier tome de la saga "Hamc girl".

Par Angie L. Deryckère
Chez Editions Sharon Kena

|

Auteur

Angie L. Deryckère

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Romance sexy

Perdition

Angie L. Deryckère

Paru le 21/10/2025

320 pages

Editions Sharon Kena

19,00 €

ActuaLitté
9782819113041
