Après une parenthèse fragile, Cameron et Dante tentent de reprendre le cours de leur vie, entre passion, doutes et cicatrices encore à vif. Sony s'efforce de faire la paix avec le passé, et les liens se resserrent entre sa fille et lui. Cependant, les fantômes ne sont jamais loin et les silences trop longs réveillent les pires inquiétudes. Entre mensonges, loyauté et vengeance, les décisions deviennent de plus en plus lourdes à porter. L'amour peut-il suffire à protéger ceux qu'on aime ? Dans ce dernier opus, chaque personnage devra affronter sa vérité, ses limites, et ce qu'il est prêt à sacrifier... pour survivre. Dernier tome de la saga "Hamc girl".