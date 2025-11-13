Ce tome 3 succède au Tome 1 (Phytothérapie clinique intégrative et médecine endobiogénique) et au Tome 2 (De la plante à la clinique intégrative) respectivement parus en 2017 et 2024. Le tome 3 aborde l'utilisation concrète et pratique des plantes médicinales. Y sont présentés : - les généralités permettant de construire le raisonnement nécessaire à la pratique d'une phytothérapie clinique intégrative, avec la description fonctionnelle et clinique des différents éléments des systèmes neurovégétatif et endocrinien, - les notions de métabolisme et d'adaptation, et leurs modalités pratiques, - l'utilisation de la plante dans différentes pathologies : infections ORL-pulmonaires, génito-urinaires et intestinales, maladie asthmatique, pathologies allergiques ORL et cutanées, métabolisme du calcium (spasmophilie - ostéoporose), - le raisonnement analysant les différents déséquilibres ayant conduit à l'expression de la pathologie, - le déroulement de la réflexion endobiogénique et la construction du traitement, - des exemples de traitements pour chaque forme clinique de l'affection étudiée. Le livre s'adresse aux médecins, pharmaciens, vétérinaires, chirurgiens-dentistes et étudiants de ces disciplines, tous thérapeutes souhaitant aborder le patient dans sa globalité, tout chercheur ou public désirant approfondir ses connaissances pharmacologiques et médicales.