#Essais

Plantes médicinales

Alain Carillon

Ce tome 3 succède au Tome 1 (Phytothérapie clinique intégrative et médecine endobiogénique) et au Tome 2 (De la plante à la clinique intégrative) respectivement parus en 2017 et 2024. Le tome 3 aborde l'utilisation concrète et pratique des plantes médicinales. Y sont présentés : - les généralités permettant de construire le raisonnement nécessaire à la pratique d'une phytothérapie clinique intégrative, avec la description fonctionnelle et clinique des différents éléments des systèmes neurovégétatif et endocrinien, - les notions de métabolisme et d'adaptation, et leurs modalités pratiques, - l'utilisation de la plante dans différentes pathologies : infections ORL-pulmonaires, génito-urinaires et intestinales, maladie asthmatique, pathologies allergiques ORL et cutanées, métabolisme du calcium (spasmophilie - ostéoporose), - le raisonnement analysant les différents déséquilibres ayant conduit à l'expression de la pathologie, - le déroulement de la réflexion endobiogénique et la construction du traitement, - des exemples de traitements pour chaque forme clinique de l'affection étudiée. Le livre s'adresse aux médecins, pharmaciens, vétérinaires, chirurgiens-dentistes et étudiants de ces disciplines, tous thérapeutes souhaitant aborder le patient dans sa globalité, tout chercheur ou public désirant approfondir ses connaissances pharmacologiques et médicales.

Par Alain Carillon
Chez Tec & Doc Lavoisier

|

Auteur

Alain Carillon

Editeur

Tec & Doc Lavoisier

Genre

Phytothérapie, aromathérapie

Plantes médicinales

Alain Carillon

Paru le 04/12/2025

640 pages

Tec & Doc Lavoisier

99,00 €

9782743027773
© Notice établie par ORB
