HBO

Johan Chiaramonte


"Ce n'est pas de la télévision, c'est HBO". Ainsi se présentait cette toute nouvelle chaîne qui débarquait sur les écrans en 1972. En un demi-siècle d'existence, le network américain s'est imposé comme un acteur incontournable, se distinguant par la création de séries à la qualité inégalée, des Sopranos à The Wire, de True Detectives à Game of Thrones en passant par Oz, The White Lotus ou Succession. Dans ce hors-série, Rockyrama rend hommage à la multitude des productions estampillées des trois lettres qui ont marqué plusieurs générations de spectateurs. Mais retracer l'aventure HBO, c'est aussi, immanquablement, traverser l'histoire du petit écran et de la série télévisée elle-même, entre mutation et révolutions culturelles. Mettez des piles dans la télécommande, Rockyrama vous invite pour un voyage au coeur de la grande machine HBO.

Par Johan Chiaramonte
Chez Rockyrama

|

Auteur

Johan Chiaramonte

Editeur

Rockyrama

Genre

Revues de cinéma

HBO

Johan Chiaramonte

Paru le 21/10/2025

160 pages

Rockyrama

16,50 €

ActuaLitté
9782492095641
