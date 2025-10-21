Inscription
#Imaginaire

Plus sombre est la nuit

Esther Skye, Mezzoud ines Cœur, Ines Coeur Mezzoud

Quel est le goût du pouvoir ? Lydia pense avoir tout perdu : son coven, son rôle au sein de sa communauté et la vie qu'elle pensait toute tracée pour elle. Quand Nikolai, le vampire russe responsable de son éviction au sein de la sororité de sorcières, vient frapper à sa porte en lui demandant de l'aide, elle lui claque évidemment la porte au nez. Et ce n'est pas Maximilian, son familier, qui va l'en dissuader. Après tout, les vampires sont incapables de côtoyer des sorcières sans leur causer du tort. Toutefois, lorsque Lydia prend la mesure du problème de Nikolai, un problème qui les dépasse tous les deux, elle accepte de se lancer dans une aventure sombre et risquée, qui les mènera aux limites de leurs pouvoirs. L'urgence est claire : toutes les créatures de Paris sont en danger. Pourtant, sur les traces du mystérieux grimoire de Salem, une flamme naît peu à peu entre eux, prête à les brûler vif. Comment s'approcher du brasier sans y laisser sa peau ?

Par Esther Skye, Mezzoud ines Cœur, Ines Coeur Mezzoud
Chez Conséquences

Auteur

Esther Skye, Mezzoud ines Cœur, Ines Coeur Mezzoud

Editeur

Conséquences

Genre

Mondes fantastiques

Retrouver tous les articles sur Plus sombre est la nuit par Esther Skye, Mezzoud ines Cœur, Ines Coeur Mezzoud

Plus sombre est la nuit

Esther Skye, Mezzoud ines Cœur, Ines Coeur Mezzoud

Paru le 29/10/2025

408 pages

Conséquences

21,90 €

9782488230179
