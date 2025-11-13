L'entrée dans le système d'hospitalisation psychiatrique d'Emma Santos. En 1967, Marie-Anne Le Rozick, alias Emma Santos, est mise en arrêt de travail pour cause de dysfonctionnement thyroïdien. Pour que cet arrêt soit indemnisé par la Sécurité sociale, son médecin la déclare en dépression nerveuse. Cela entraîne une obligation de suivre des traitements en hôpital psychiatrique de jour. A travers son parcours, l'autrice dénonce la déshumanisation et la violence du système médical des années 1960. Elle montre en quoi la psychiatrie a promu, sous couvert de progrès, la "camisole chimique" . Les psychiatres voient son écriture comme un symptôme de sa maladie et la sédatent pour l'empêcher d'écrire. Mais loin de se laisser écraser par l'autorité des psychiatres et désireuse de quitter le "pays du silence" , Santos utilise l'écriture comme un acte de résistance et de survie. Par ses mots, elle cherche à reconquérir son corps et sa voix, défiant l'enfermement, l'amour déçu et la souffrance. Ce livre est un cri de liberté contre un système oppressif, et un manifeste pour la parole, la littérature et l'autonomie féminine. Plus qu'un témoignage, L'itinéraire psychiatrique est une réflexion poignante sur la condition féminine, la maladie mentale et le pouvoir de l'écriture face à l'adversité. Un ouvrage essentiel pour comprendre la psychiatrie, la souffrance et la quête d'identité. "Je voudrais tenter d'expliquer mon entrée en psychiatrie, huit années en psychiatrie en commettant les mêmes erreurs que les psychiatres, en chosifiant le malade, en me chosifiant, oublier le milieu qui m'entoure, c'est-à-dire l'amour qui a fui, mes romans, mon métier d'enseignante qui a déterminé le choix des médecins. Je sais que je ne parlerai que de l'amant qui m'a dévorée, que de la littérature qui m'a détruite... Je suis seule... J'écris au lit avec une machine. J'ai définitivement perdu le corps. J'espère le retrouver par les mots... E. S.