#Roman francophone

Autobiographie

Salvator, Van thuan Van/nguyen

"A Le Seigneur a conduit Marcel Van et a permis que soient recueillis minutieusement des détails sur sa vie, dans des conditions quasiment impossibles. Je préfère vous laisser découvrir vous-même, à travers les pages que vous allez lire, le mystère de la grâce, de l'amour de Dieu agissant dans une âme toute humble, toute petite, pour en faire son instrument dans la transmission de son message. Par sa vie et par ses écrits, Marcel Van nous laisse un message, le message de l'Evangile et de l'Espérance. Les écrits de Marcel Van sont importants à plus d'un titre parce qu'ils attirent l'attention sur la situation et les besoins de notre monde d'aujourd'hui à travers l'expérience d'un jeune garçon du Nord-Vietnam, qui témoigne de son espérance, à la suite de Thérèse de Lisieux. Toute sa vie, il a su transformer la souffrance en joie, que ce soit durant son enfance difficile ou sa vie de religieux rédemptoriste offerte jusqu'à la mort. A " Extrait de la préface de F. -X. Nguyen Van Thuan

Par Salvator, Van thuan Van/nguyen
Chez Salvator

|

Auteur

Salvator, Van thuan Van/nguyen

Editeur

Salvator

Genre

Littérature française

Autobiographie

Salvator, Van thuan Van/nguyen

Paru le 27/11/2025

450 pages

Salvator

24,90 €

9782706729980
