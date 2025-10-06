Inscription
#Roman francophone

Tardigrades et intrigues ; Nos quotidiennes

Etienne Vaunac, Chiharu Shiota

ActuaLitté
Tardigrades et intrigues d'Etienne Vaunac est un recueil de "bouts-non-rimés" faits de noeuds et de fils. Le poète y explore en des poèmes denses et intenses, aux images énigmatiques et captivantes, un parcours humain sur Terre - depuis l'enfance jusqu'à la fin du monde. Les tirets longs interrompent la musique du sens et y superposent une musique des sons, sans pour autant revenir à la versification traditionnelle. La plupart du temps, ces "ratures blanches" entravent également des empressements vers l'octosyllabe, vers l'alexandrin. Cordes et propositions ont le même statut de vers de prose. En regard, la plasticienne japonaise Chiharu Shiota propose des images provenant de plusieurs de ses expositions entre 2019 et 2025. Elle contribue à redéfinir le concept de mémoire et de conscience en collectionnant des objets ordinaires tels que des chaussures, des clés, des lits et des robes, et en les enveloppant dans d'immenses structures de fils. Le fils rouges symbolisent les connexions vitales. Les installations de Chiharu Shiota ne durent que le temps d'une exposition : l'éphémère est au coeur de sa démarche artistique. Ce livre est le fruit d'une collaboration exceptionnelle entre un poète métaphysicien et une artiste interrogeant notre destin émotionnel qui se rencontrent là où on ne les attendait peut-être pas et qui nous proposent un regard insolite et inoubliable sur notre monde.

Par Etienne Vaunac, Chiharu Shiota
Chez Epousées par l'écorce

|

Auteur

Etienne Vaunac, Chiharu Shiota

Editeur

Epousées par l'écorce

Genre

Poésie

Tardigrades et intrigues ; Nos quotidiennes

Etienne Vaunac, Chiharu Shiota

Paru le 06/10/2025

48 pages

Epousées par l'écorce

19,00 €

