Fonctions de plusieurs variables réelles et complexes

Cet ouvrage incontournable est destiné aux étudiants de Licence et Master de mathématiques, physique et même au-delà. Il est susceptible d'intéresser également les doctorants souhaitant acquérir un large spectre de connaissances en mathématiques et les combiner avec d'autres disciplines. Il a pour but de présenter plusieurs aspects importants concernant l'analyse réel et complexe de plusieurs variables. Les sujets traités dans ce livre sont des objets d'une extraordinaire richesse qui apparaissent dans de nombreuses disciplines scientifiques. Il se subdivise en deux grandes parties, chacune contenant plusieurs sections : calcul différentiel, intégrales multiples, formes différentielles, variétés différentielles, fonctions holomorphes, variétés analytiques complexes, l'anneau des germes de fonctions holomorphes, ensembles analytiques, domaines d'holomorphie, domaines holomorphiquement convexes, ouverts pluri sous-harmoniques, ouverts pseudo-convexes et variétés de Stein. Deux appendices présentent quelques notions sur la topologie et les fonctions d'une variable complexe. En outre de nombreux exemples, exercices et problèmes avec solutions se trouvent disséminés dans le texte.