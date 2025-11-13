Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le guide du sans alcool

A préciser, Sarah Missaoui, Fanny Faria

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vins désalcoolisés, bières brassées sans alcoolisation, boissons fermentées ou créatives... une véritable révolution est en marche pour créer des boissons pour adultes à consommer enfin sans modération. Qu'est-ce qu'une boisson sans alcool ? Quelles sont les techniques de production ? Comment faire son choix en magasin ou au restaurant ? Peut-on se constituer une cave sans alcool ? Ce livre vous ouvre les portes de cet univers encore méconnu, riche de créativité, de saveurs et de complexité aromatique. Vous apprendrez également comment déguster ces nouvelles boissons, avec quel plat les accorder, comment créer vos cocktails sans alcool à la maison... Alors on trinque ?

Par A préciser, Sarah Missaoui, Fanny Faria
Chez Marabout

|

Auteur

A préciser, Sarah Missaoui, Fanny Faria

Editeur

Marabout

Genre

Autres boissons froides

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le guide du sans alcool par A préciser, Sarah Missaoui, Fanny Faria

Commenter ce livre

 

Le guide du sans alcool

A préciser, Sarah Missaoui

Paru le 05/11/2025

216 pages

Marabout

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501188234
9782501188234
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.