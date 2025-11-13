Le guide du sans alcool

Vins désalcoolisés, bières brassées sans alcoolisation, boissons fermentées ou créatives... une véritable révolution est en marche pour créer des boissons pour adultes à consommer enfin sans modération. Qu'est-ce qu'une boisson sans alcool ? Quelles sont les techniques de production ? Comment faire son choix en magasin ou au restaurant ? Peut-on se constituer une cave sans alcool ? Ce livre vous ouvre les portes de cet univers encore méconnu, riche de créativité, de saveurs et de complexité aromatique. Vous apprendrez également comment déguster ces nouvelles boissons, avec quel plat les accorder, comment créer vos cocktails sans alcool à la maison... Alors on trinque ?