#Essais

Programmer en C++

Alain Gibaud, Laboulaye paul De

Un guide du C++ dans sa plus récente version (C++23). L'ouvrage offre les connaissances de base (sans prérequis) et un approfondissement sur les sujets plus difficiles. Le public : étudiants en école d'ingénieur ou à l'université ; toutes les personnes intéressées par la programmation en C++. Alain Gibaud est Maître de Conférences à l'INSA Hauts-de-France, où il enseigne la programmation. Il a réalisé plusieurs logiciels de C. A. O et de simulation et un environnement de développement (IDE) complet.

Par Alain Gibaud, Laboulaye paul De
Chez Ellipses

|

Auteur

Alain Gibaud, Laboulaye paul De

Editeur

Ellipses

Genre

Langage C++

Programmer en C++

Alain Gibaud

Paru le 21/10/2025

822 pages

Ellipses

44,00 €

Lire un extrait
9782340105942
