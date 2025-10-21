Programmer en C++

Un guide du C++ dans sa plus récente version (C++23). L'ouvrage offre les connaissances de base (sans prérequis) et un approfondissement sur les sujets plus difficiles. Le public : étudiants en école d'ingénieur ou à l'université ; toutes les personnes intéressées par la programmation en C++. Alain Gibaud est Maître de Conférences à l'INSA Hauts-de-France, où il enseigne la programmation. Il a réalisé plusieurs logiciels de C. A. O et de simulation et un environnement de développement (IDE) complet.