#Roman francophone

Le saule mort

Jean Darot

ActuaLitté
" Ca vient du fond de mon ventre. Une vague brutale l'envahit et me brise. Un homme franchit le gué de la rivière. Il tranche le brillant de l'eau entre les iscles et je tombe à genoux car je sais que c'est lui. " Jean revient au village retrouver Violette et ses enfants après de longues années d'absence, après le bagne. Ensemble, ils vont partir pour l'Algérie, où les attend une nouvelle vie à construire, une nouvelle terre à semer, une nouvelle communauté à aimer. Après L'homme semence, voici le deuxième cahier de Violette Ailhaud, qui retrace ses années en Algériejusqu'à son retour au hameau du Saule Mort, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Amour, partage, tolérance, non-violence sont les valeurs portées par les personnages du roman et décrites avec beaucoup de poésie par Jean Darot.

Par Jean Darot
Chez Passiflore Editions

|

Auteur

Jean Darot

Editeur

Passiflore Editions

Genre

Littérature française

Le saule mort

Jean Darot

Paru le 03/10/2025

78 pages

Passiflore Editions

12,00 €

ActuaLitté
9782379461392
© Notice établie par ORB
