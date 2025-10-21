Inscription
#Essais

Le tournant des méthodes empiriques en droit ?

Armand Desprairies, Ariane Amado

Cet ouvrage est une invitation à une utilisation plus fréquente des méthodes empiriques par les juristes et à surmonter les appréhensions disciplinaires qui constituent un frein à l'implantation de ces méthodes dans les facultés de droit. Cette ouverture méthodologique aux techniques quantitatives et qualitatives ainsi qu'une pleine intégration du droit parmi les sciences sociales ne pourraient qu'être bénéfiques à la recherche juridique. Avec cet ouvrage, les auteurs réfléchissent à la manière dont ils sont en tant que juristes à même de récolter et manier des données empiriques. C'est également un outil précieux pour proposer des exemples de méthodes, de techniques et outils empiriques qualitatifs ou quantitatifs. Les auteurs s'interrogent enfin sur la place des méthodes empiriques pratiquées par les enseignants-chercheurs dans les facultés de droit sous un angle comparatiste afin d'ouvrir des perspectives de recherche prometteuses en droit et sur le droit. Points forts Une réflexion originale sur l'utilisation des méthodes empiriques en droit

Philosophie du droit

Paru le 14/10/2025

260 pages

29,00 €

9782275161549
