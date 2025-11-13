Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Et si on mutualisait ?

Margot Bernard, Eloise Dieutegard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre autonomie et interdépendance, la brochure Et si on mutualisait ? explore des systèmes alternatifs de financement et de gestion : achat et gestion collective de lieux, mutuelles, économies à points, débancarisation, transparence économique et autres formes de solidarité financière. Ces pratiques, bien que parfois fragiles ou expérimentales, sont essentielles pour penser la viabilité économique des structures indépendantes. Cette brochure est à considérer comme une boîte à outils et nous offre pistes et inspirations pour la suite.

Par Margot Bernard, Eloise Dieutegard
Chez Burn Août Editions

|

Auteur

Margot Bernard, Eloise Dieutegard

Editeur

Burn Août Editions

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Et si on mutualisait ? par Margot Bernard, Eloise Dieutegard

Commenter ce livre

 

Et si on mutualisait ?

Margot Bernard, Eloise Dieutegard

Paru le 14/04/2026

44 pages

Burn Août Editions

5,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493534224
9782493534224
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.