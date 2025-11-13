Entre autonomie et interdépendance, la brochure Et si on mutualisait ? explore des systèmes alternatifs de financement et de gestion : achat et gestion collective de lieux, mutuelles, économies à points, débancarisation, transparence économique et autres formes de solidarité financière. Ces pratiques, bien que parfois fragiles ou expérimentales, sont essentielles pour penser la viabilité économique des structures indépendantes. Cette brochure est à considérer comme une boîte à outils et nous offre pistes et inspirations pour la suite.