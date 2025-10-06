Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Paris-Pigeons

Frédéric Vignale, Varii

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On les chasse, on les insulte, on les ignore. Pourtant, ils sont partout : sur les toits, les places, les bancs. Les pigeons, éternels mal-aimés de Paris, deviennent ici les héros inattendus d'un livre qui réconcilie poésie, photographie et regard social engagé. Dans 45 photographies en noir et blanc et 32 textes inédits de poètes contemporains belgo-français ou franco-belges, le photographe Frédéric Vignale transforme le "parasite urbain" en icône fragile, drôle et bouleversante. Après avoir sublimé visages et corps humains, le photographe s'attaque ici à l'invisible de nos villes, et bouleverse notre perception. Un hommage inattendu, esthétique et politique, qui redonne ses lettres de noblesse à l'oiseau le plus méprisé de la capitale parisienne et de toutes les villes. Un livre unique, qui fera parler autant les amoureux de Paris, que les amateurs d'art et de poésie, des animaux et ceux qui ont une fibre sociale et politique.

Par Frédéric Vignale, Varii
Chez Maelström (Editions)

|

Auteur

Frédéric Vignale, Varii

Editeur

Maelström (Editions)

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Paris-Pigeons par Frédéric Vignale, Varii

Commenter ce livre

 

Paris-Pigeons

Frédéric Vignale, Varii

Paru le 06/10/2025

100 pages

Maelström (Editions)

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782875055422
9782875055422
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.