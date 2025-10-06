Paris-Pigeons

On les chasse, on les insulte, on les ignore. Pourtant, ils sont partout : sur les toits, les places, les bancs. Les pigeons, éternels mal-aimés de Paris, deviennent ici les héros inattendus d'un livre qui réconcilie poésie, photographie et regard social engagé. Dans 45 photographies en noir et blanc et 32 textes inédits de poètes contemporains belgo-français ou franco-belges, le photographe Frédéric Vignale transforme le "parasite urbain" en icône fragile, drôle et bouleversante. Après avoir sublimé visages et corps humains, le photographe s'attaque ici à l'invisible de nos villes, et bouleverse notre perception. Un hommage inattendu, esthétique et politique, qui redonne ses lettres de noblesse à l'oiseau le plus méprisé de la capitale parisienne et de toutes les villes. Un livre unique, qui fera parler autant les amoureux de Paris, que les amateurs d'art et de poésie, des animaux et ceux qui ont une fibre sociale et politique.