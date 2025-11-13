Inscription
#Essais

Voulez-vous participer ?

Catherine Sellenet

La question de la participation des parents, que ce soit à l'école, à l'hôpital, dans les structures de la petite enfance et plus récemment en protection de l'enfance est une question récurrente. Trop loin ou trop proche, le positionnement des parents semble rarement adéquat. La participation parentale sera regardée à la loupe dans les actions dites de soutien à la parentalité proposées par la Protection maternelle infantile ou les Réseaux d'aide et d'appui à la parentalité ; dans les lieux d'accueil de l'enfance, dont la crèche ; enfin en Protection de l'Enfance. Dans ces trois lieux, les parents sont attendus sur le thème du soutien à la parentalité, avec une même plainte et une même attente : que les parents participent et que les professionnels puissent enfin travailler avec eux ! Quelles sont les formes de participation proposées aux parents ? Quels sont les obstacles et les causes de leur absence ? Comment les professionnels peuvent-ils aller à la rencontre de ces parents ? Au coeur de cette rencontre, il y a l'enfant et notre souci commun de son bien-être. Mieux comprendre, mieux se comprendre pour travailler ensemble, tel est l'objectif central de cet ouvrage ? Le lecteur retrouvera des situations vécues, des témoignages de parents et de professionnels. Au-delà d'un discours lénifiant sur une participation présentée comme l'entrée dans le "meilleur des mondes" , nous proposons une participation-défi, lucide sur ses objectifs, ses potentialités comme sur ses limites.

Par Catherine Sellenet
Chez Philippe Duval

|

Auteur

Catherine Sellenet

Editeur

Philippe Duval

Genre

Garder la forme

Voulez-vous participer ?

Catherine Sellenet

Paru le 22/01/2026

Philippe Duval

19,50 €

9782490737468
