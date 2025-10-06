Inscription
ALlons MArcher !

Laurence Vielle, Anouchka Vingerhoedt

Le campus UCLouvain Bruxelles Woluwe regorge d'oeuvres et de trésors patrimoniaux en tous genres désormais répertoriés sur une carte spécifique. Arte-Fac a proposé à la poétesse et comédienne Laurence Vielle de les mettre en mots. ALlons MArcher est une invitation à arpenter les lieux connus ou insolites du site à travers le prisme sensible de l'émotion et de l'imaginaire. Une belle manière de (re-)découvrir le campus UCLouvain Bruxelles Woluwe.

Par Laurence Vielle, Anouchka Vingerhoedt
Chez Maelström (Editions)

Auteur

Laurence Vielle, Anouchka Vingerhoedt

Editeur

Maelström (Editions)

Genre

Poésie

ALlons MArcher !

Laurence Vielle

Paru le 06/10/2025

40 pages

Maelström (Editions)

3,00 €

