Le campus UCLouvain Bruxelles Woluwe regorge d'oeuvres et de trésors patrimoniaux en tous genres désormais répertoriés sur une carte spécifique. Arte-Fac a proposé à la poétesse et comédienne Laurence Vielle de les mettre en mots. ALlons MArcher est une invitation à arpenter les lieux connus ou insolites du site à travers le prisme sensible de l'émotion et de l'imaginaire. Une belle manière de (re-)découvrir le campus UCLouvain Bruxelles Woluwe.