BTS PLUS QU'UN GROUPE : UN MONDE A PART ! Sept garçons, une légende. Depuis leurs débuts en 2013, BTS a conquis la planète, bouleversé la K-pop et uni des millions de coeurs au sein de l'ARMY. Ce livre retrace leur ascension, explore leur style musical, dévoile leurs engagements et leur impact culturel unique. De No More Dream à Yet to Come, redécouvrez aussi les 25 titres qui ont marqué leur trajectoire fulgurante. Rempli de visuels sublimes et variés, cet ouvrage capture chaque moment fort de leur parcours. Un livre pour vibrer, rêver, aimer.