La Belle et la Bête

Un château oublié. Une créature maudite. Un destin bouleversé... Belle mène une vie paisible dans une ville portuaire prospère, loin des ténèbres qui rôdent au-delà de la forêt. Mais lorsqu'une tempête ruine son père, le destin de la jeune femme bascule. Pour sauver sa famille, elle accepte de devenir la captive d'une créature terrifiante recluse dans un château en ruines. Derrière ces murs couverts de ronces, Belle découvre un univers figé dans le temps, où le silence est hanté de secrets et où la Bête, plus humaine qu'elle n'y paraît, cache un passé tragique. Chaque jour, la jeune femme lutte entre la peur et la fascination. Mais saura-t-elle voir au-delà des apparences avant qu'il ne soit trop tard ? Un conte intemporel réinventé dans une version sombre et envoûtante, où la beauté et la monstruosité ne sont jamais là où on les attend.