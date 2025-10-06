Inscription
#Imaginaire

Des étoiles dans les yeux

Cassandra Augustin

ActuaLitté
Dans un monde régi par les astres, prendre le risque d'écouter son coeur peut changer le cours du destin. Sur le domaine d'Etelio, une communauté secrète vit sous la protection des constellations du zodiaque. Douze familles, douze lignées, et douze dons sacrés transmis de génération en génération. Les douze signes règnent, mais dans l'ombre, le Conseil rêve de renverser leur pouvoir. Elijah, nouveau membre du Conseil, est bien décidé à servir son organisation avec fierté et à imposer la discipline. Mais lorsqu'il croise le regard de Lion, la flamboyante leader des douze, ses certitudes vacillent. Elle est tout ce qu'il a toujours méprisé... et tout ce dont il ne peut se détourner. Alors que la guerre froide entre le Conseil et les douze menace d'exploser, un drame survient au sein de la communauté et la magie est menacée. Au coeur du chaos, les alliances se font et se défont au rythme des trahisons, dévoilant un jeu dangereux où chaque pion risque de tomber. Mais peut-on défier les étoiles sans en payer le prix ? #Zodiaque #Astrologie #Complots #Destin #EnemiesToLovers

Par Cassandra Augustin
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Cassandra Augustin

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Fantasy

Des étoiles dans les yeux

Cassandra Augustin

Paru le 06/10/2025

264 pages

MXM Bookmark

17,00 €

ActuaLitté
9791038133860
© Notice établie par ORB
plus d'informations

