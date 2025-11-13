Inscription
#Essais

L'analyse transactionnelle - 100% illustré

Alice, Nathalie Francols, Alice Caroll

ActuaLitté
L'analyse transactionnelle, conçue par le psychiatre américain d'origine canadienne Eric Berne dans les années 50, est une approche qui s'intéresse en premier lieu aux échanges entre les personnes à travers ce qu'elle nomme des "transactions" . Eric Berne souhaitait mettre au jour l'influence de l'enfance sur nos comportements, mais aussi la possibilité pour chacun de prendre conscience des scénarios de vie et de reprendre le contrôle sur son existence. C'est Eric Berne lui-même qui nous invite à découvrir les concepts essentiels de l'AT que sont les transactions, les états du moi (Parent-Adulte-Enfant), les jeux psychologiques, les scénarios de vie, le circuit du sentiment parasite et les trois soifs (stimulation, reconnaissance et structure), à travers la démarche d'Amandine, une jeune femme qui décide de consulter.

Par Alice, Nathalie Francols, Alice Caroll
Chez Eyrolles

|

Auteur

Alice, Nathalie Francols, Alice Caroll

Editeur

Eyrolles

Genre

Analyse transactionnelle

L'analyse transactionnelle - 100% illustré

Alice, Nathalie Francols, Alice Caroll

Paru le 27/11/2025

Eyrolles

19,90 €

ActuaLitté
9782416015694
