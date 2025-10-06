Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Propaganda Circus

Simon Carisio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Au sein de la mythique et puissante Maison de la radio, à Paris, Rémi Garland fabrique l'actualité. Journaliste d'investigation et chroniqueur, il pense connaître les règles du jeu. Jusqu'au jour où l'équilibre se rompt. S'entrecroisent alors une émissaire de Matignon trop prévenante, une recrue chinoise trop talentueuse, des convocations policières, et l'ombre de financements occultes autour d'un service public de la donnée dont personne ne connaît les limites. Dans ce théâtre d'influence où chacun avance masqué, la moindre source devient une cible et chaque élément de langage, une arme. Des studios de la matinale aux salles d'interrogatoire, Propaganda Circus nous plonge dans la précision procédurale et la tension extrême des actions d'espionnage.

Par Simon Carisio
Chez Héraclès

|

Auteur

Simon Carisio

Editeur

Héraclès

Genre

Romans d'espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Propaganda Circus par Simon Carisio

Commenter ce livre

 

Propaganda Circus

Simon Carisio

Paru le 06/10/2025

268 pages

Héraclès

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386612411
9782386612411
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.