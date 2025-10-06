Au sein de la mythique et puissante Maison de la radio, à Paris, Rémi Garland fabrique l'actualité. Journaliste d'investigation et chroniqueur, il pense connaître les règles du jeu. Jusqu'au jour où l'équilibre se rompt. S'entrecroisent alors une émissaire de Matignon trop prévenante, une recrue chinoise trop talentueuse, des convocations policières, et l'ombre de financements occultes autour d'un service public de la donnée dont personne ne connaît les limites. Dans ce théâtre d'influence où chacun avance masqué, la moindre source devient une cible et chaque élément de langage, une arme. Des studios de la matinale aux salles d'interrogatoire, Propaganda Circus nous plonge dans la précision procédurale et la tension extrême des actions d'espionnage.