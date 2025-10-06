Inscription
#Roman francophone

Orphant/Gélugraphies

Guillaume Artous-Bouvet, François Génit

ActuaLitté
Orphant, relançant la règle de la tierce rime (terza rima), tresse le chant de la fin d'une enfance qui n'en finit pas de finir. Le mot d'orphanté (ou orfanté) désignait dans l'ancienne langue l'état d'orphelin. Orphant est ainsi l'enfant qui n'est plus enfant. Ce texte, composé de soixante-quinze tercets, affronte cet état, en y risquant sa langue même : celle qu'on appelle en générale "maternelle" . De son côté, François Génot emprunte son attitude et l'élan de sa démarche à la résistance et à la prolifération du vivant. Les déplacements, la collecte et une attention particulière aux matières, aux formes et aux phénomènes naturels nourrissent sa pratique. Son attention à la nature spontanée du quotidien qui habite nos espaces anthropisés, lui ouvre des portes sur les mondes humains, animaux, végétaux ou minéraux en présence, avec lesquels il tente de trouver de nouveaux modes de cohabitation et de partage. Les gélugraphies sont des "dessins de gel" . Le froid agit comme un outil d'estampage de sa propre cristallisation à la surface du papier et permet ainsi d'enregistrer les motifs du gel. Entre le poète qui relève le matériau de la langue et l'artiste qui révèle la languette du climat s'élabore un tissu complexe et fascinant de contrepoints nous basculant dans un monde étrange qui est d'emblée déjà le nôtre.

Chez Epousées par l'écorce

|

Auteur

Editeur

Epousées par l'écorce

Genre

Poésie

Paru le 06/10/2025

50 pages

Epousées par l'écorce

17,00 €

9782958552831
© Notice établie par ORB
