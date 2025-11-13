Un ballet de plumes et de larmes

Oyez, oyez, nobles damoiseaux et gentes dames ! Voici la complainte de Léda, déesse cygne qui vécut parmi les mortels afin de témoigner de leurs vices ! Ecoutez-la chanter les peines d'Aude, répudiée et changée en blanche oiselle. Ecoutez-la dépeindre la rage de la princesse Adeline, magicienne méprisée. Ecoutez-la maudire Adhelmus, le Roi Sorcier qui orchestrera leur ruine. Savourez le dernier chant de la déesse, car son souffle s'éteindra avec ses derniers mots... "Une réécriture sombre et poignante de la célèbre légende du Lac des Cygnes".