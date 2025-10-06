L'amour tue. Le quotidien aussi. Dans ce recueil noir et acide, les apparences s'effondrent, les certitudes s'effritent, et les pulsions prennent le pas sur la morale. Des femmes et des hommes, ordinaires en apparence, se débattent dans une humanité grise, poisseuse, où le sang éclabousse souvent le vernis des bonnes manières. De la conserverie sanglante à l'hôtel chic parisien, des bois humides aux cuisines étincelantes, chaque nouvelle distille un malaise rampant, une tension viscérale, une chute qui happe. "C'est pas joli joli", mais c'est brillamment écrit. Une plongée dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Entre humour noir, violence crue et satire sociale. A ne pas lire avant d'aller dormir. A ne surtout pas offrir à sa belle-mère.