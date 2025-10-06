Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

C'est pas joli joli

Héloïse Bihan-Poudec, Valérie Jagueneau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'amour tue. Le quotidien aussi. Dans ce recueil noir et acide, les apparences s'effondrent, les certitudes s'effritent, et les pulsions prennent le pas sur la morale. Des femmes et des hommes, ordinaires en apparence, se débattent dans une humanité grise, poisseuse, où le sang éclabousse souvent le vernis des bonnes manières. De la conserverie sanglante à l'hôtel chic parisien, des bois humides aux cuisines étincelantes, chaque nouvelle distille un malaise rampant, une tension viscérale, une chute qui happe. "C'est pas joli joli", mais c'est brillamment écrit. Une plongée dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Entre humour noir, violence crue et satire sociale. A ne pas lire avant d'aller dormir. A ne surtout pas offrir à sa belle-mère.

Par Héloïse Bihan-Poudec, Valérie Jagueneau
Chez Rhéartis Editions

|

Auteur

Héloïse Bihan-Poudec, Valérie Jagueneau

Editeur

Rhéartis Editions

Genre

Romans noirs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur C'est pas joli joli par Héloïse Bihan-Poudec, Valérie Jagueneau

Commenter ce livre

 

C'est pas joli joli

Héloïse Bihan-Poudec, Valérie Jagueneau

Paru le 06/10/2025

122 pages

Rhéartis Editions

21,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782714605344
9782714605344
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.