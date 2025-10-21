Inscription
#Polar

Frappe chirurgicale

Sébastien Bouchery

ActuaLitté
Paris, 1981. Louis Verneuil, chirurgien à l'hôpital Saint-Antoine et accessoirement, vétéran d'Indochine, n'aspire qu'à une chose : la paix. Misanthrope et solitaire, il fait pourtant l'erreur un soir de céder aux charmes d'une jeune serveuse, elle-même dans le viseur d'un voyou à la solde de la famille Marzi qui a la mainmise sur la capitale. Une série de réactions en chaîne se met en place et Verneuil devient une cible. Une proie sauvage que personne n'aurait dû sortir de sa tanière...

Par Sébastien Bouchery
Chez Editions du Caïman

|

Auteur

Sébastien Bouchery

Editeur

Editions du Caïman

Genre

Romans policiers

Frappe chirurgicale

Sébastien Bouchery

Paru le 21/10/2025

450 pages

Editions du Caïman

20,00 €

ActuaLitté
9782493739285
