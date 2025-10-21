Frappe chirurgicale

Paris, 1981. Louis Verneuil, chirurgien à l'hôpital Saint-Antoine et accessoirement, vétéran d'Indochine, n'aspire qu'à une chose : la paix. Misanthrope et solitaire, il fait pourtant l'erreur un soir de céder aux charmes d'une jeune serveuse, elle-même dans le viseur d'un voyou à la solde de la famille Marzi qui a la mainmise sur la capitale. Une série de réactions en chaîne se met en place et Verneuil devient une cible. Une proie sauvage que personne n'aurait dû sortir de sa tanière...
