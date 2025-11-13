Inscription
Guillotine sèche

René Belbenoit

Né à Paris en 1899, René Belbenoît bascule très jeune dans la petite délinquance. Arrêté en 1921 pour une série de vols, il est condamné à huit ans de travaux forcés et à la déportation à vie en Guyane. Commence alors un calvaire sans nom au bagne de Saint-Laurent-du-Maroni. Là, il raconte la vie des forçats dans des cahiers qu'il vend aux touristes et aux gardiens. Après quatre tentatives d'évasion, il parvient enfin à s'enfuir en 1935. Commence alors une cavale incroyable : de Trinidad à la Colombie, jusqu'à Los Angeles qu'il atteint après vingt-deux mois de fuite. En 1938, son manuscrit rédigé pendant sa cavale paraît aux Etats-Unis sous le titre Dry Guillotine. Le livre connaît un immense succès avec plus d'un million d'exemplaires vendus et inspirera plus tard le best-seller Papillon d'Henri Charrière. Récit d'un destin hors du commun, Guillotine sèche est le texte poignant d'un homme prêt à tout pour sa liberté.

ActuaLitté
