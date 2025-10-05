Michel Agruna, le grand témoin

" Enfant, un face à face impromptu avec une vache, haletante, déclenche en moi un fort choc émotionnel et m'inocule à tout jamais le virus taurin qui déterminera toute ma vie. " Michel Agruna a consacré sa vie à la Course landaise, que ce soit sur la piste ou autour des arènes. Témoin privilégié de soixante années de cette tradition gasconne qui l'habite, il a accepté de confier à Francis Poustis ses souvenirs, son expérience, mais également sa vision de l'avenir. Acteur – souvent novateur – tour à tour coureur de cocardes, clown taurin, sauteur, écarteur, moniteur à l'Ecole taurine, chef de cuadrilla, entraîneur, cordier, ganadère, élu fédéral, Michel Agruna aura été le seul dans l'histoire de la Course landaise à réaliser un tel parcours.