Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Michel Agruna, le grand témoin

Francis Poustis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Enfant, un face à face impromptu avec une vache, haletante, déclenche en moi un fort choc émotionnel et m'inocule à tout jamais le virus taurin qui déterminera toute ma vie. " Michel Agruna a consacré sa vie à la Course landaise, que ce soit sur la piste ou autour des arènes. Témoin privilégié de soixante années de cette tradition gasconne qui l'habite, il a accepté de confier à Francis Poustis ses souvenirs, son expérience, mais également sa vision de l'avenir. Acteur – souvent novateur – tour à tour coureur de cocardes, clown taurin, sauteur, écarteur, moniteur à l'Ecole taurine, chef de cuadrilla, entraîneur, cordier, ganadère, élu fédéral, Michel Agruna aura été le seul dans l'histoire de la Course landaise à réaliser un tel parcours.

Par Francis Poustis
Chez Passiflore Editions

|

Auteur

Francis Poustis

Editeur

Passiflore Editions

Genre

Tauromachie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Michel Agruna, le grand témoin par Francis Poustis

Commenter ce livre

 

Michel Agruna, le grand témoin

Francis Poustis

Paru le 05/10/2025

184 pages

Passiflore Editions

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379461361
9782379461361
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.