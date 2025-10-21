Inscription
#Essais

Yalla Arabi ! A1-A2

Ashry eman El, Eman El Ashry

Cette méthode d'apprentissage de l'arabe littéraire s'adresse à tous ceux qui souhaitent débuter ou renforcer leur niveau, que ce soit pour des raisons personnelles, académiques ou professionnelles (voyages d'affaires, concours, etc.). Accessible aux adultes comme aux enfants, ce manuel de langue permet d'atteindre un niveau A1/A2 grâce à une progression logique, amusante et efficace. Vous y trouverez : - Des explications claires et illustrées, - Des exercices pratiques et progressifs, - Des mises en situation concrètes, - Des outils pour lire, écrire et parler dès les premières leçons.

Par Ashry eman El, Eman El Ashry
Chez Ellipses

|

Auteur

Ashry eman El, Eman El Ashry

Editeur

Ellipses

Genre

Auto-apprentissage

Yalla Arabi ! A1-A2

Ashry eman El, Eman El Ashry

Paru le 21/10/2025

250 pages

Ellipses

18,50 €

9782340108158
