Yalla Arabi ! A1-A2

Cette méthode d'apprentissage de l'arabe littéraire s'adresse à tous ceux qui souhaitent débuter ou renforcer leur niveau, que ce soit pour des raisons personnelles, académiques ou professionnelles (voyages d'affaires, concours, etc.). Accessible aux adultes comme aux enfants, ce manuel de langue permet d'atteindre un niveau A1/A2 grâce à une progression logique, amusante et efficace. Vous y trouverez : - Des explications claires et illustrées, - Des exercices pratiques et progressifs, - Des mises en situation concrètes, - Des outils pour lire, écrire et parler dès les premières leçons.