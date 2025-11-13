"Promouvoir l'expérimentation, la recherche et l'innovation dans les établissements" , voici l'une des finalités que la Fédération des établissements scolaires publics innovants (FESPI) attribue à sa neuvième "proposition(s) concrète(s) pour des alternatives dans l'école : Se confronter, faire évoluer, essaimer" . Si, depuis la fondation de la FESPI en 2005, cette volonté s'est réalisée à travers de multiples démarches impliquant la recherche dans le travail des équipes innovantes, l'initiative de les porter à la connaissance du public et d'en dresser par là un inventaire à travers cet ouvrage scientifique nous semble hautement salutaire. Ceci à plusieurs égards : tout d'abord cette publication pourra contribuer à soutenir la réalisation de la neuvième proposition de la FESPI par ses illustrations de coopérations effectives entre praticiens et chercheurs. Ensuite, les équipes d'enseignants dans les établissements membres de la FESPI (ESPIs) n'ayant peu ou pas du tout recours à l'apport de la recherche, pourront être motivées à s'en saisir et ainsi enrichir leurs pratiques. Enfin, les chercheurs et leurs laboratoires qui s'intéressent à l'innovation pédagogique et aux structures scolaires alternatives pourront voir dans les ESPIs des terrains de recherche particulièrement riches. En suivant la métaphore des praticiens qui doivent " descendre de vélo pour se regarder pédaler " il a toujours semblé évident pour la FESPI que l'accompagnement par les chercheurs et leurs outils était essentiel pour nourrir la réflexion et les analyses lors de ces moments de retour sur les pratiques. Cet accompagnement par la recherche qui a pris avec les années des formes de compagnonnage, s'avère bien souvent nécessaire pour l'évaluation des actions menées, phase première pour consolider ou transformer les pratiques des équipes innovantes. Les auteurs Sous la direction de Bruno Robbes, Yves Reuter. Avec les contributions de : S. Benasé-Rebeyrol, P. Bergeron, N. Broux, P. Clerc, E. Dubois, P. Fugier, P. Geffard, P. Goémé, M. -A. Hugon, L. Lescouarch, V. Melin, Y. Reuter, B. Robbes, A. Seck, L. Simon-Hourlier, A. Sirota, M. Vergnon.