Chooz devant !

Thierry Dardart

Cousine Edith a disparu. Cousin Roman est sens dessus dessous : sa femme a quitté le domicile conjugal sans donner de nouvelles, la centrale nucléaire de Chooz dans les Ardennes qu'il dirige renvoie des signaux alarmants et ses enfants sont devenus de virulents activistes anti-nucléaire ! Il n'en fallait pas plus pour appeler Arthémise à la rescousse, car la situation peut vite devenir explosive ! Découvrez Arthémise Bureau, un enquêteur improbable, à mi-chemin entre Agatha Raisin et Hercule Poirot ! Fruit de l'imagination de Thierry Dardart, prolififique auteur d'origine ardennaise passionné d'histoire et de culture locale.

Par Thierry Dardart
Chez Thierry Dardart Editions

|

Auteur

Thierry Dardart

Editeur

Thierry Dardart Editions

Genre

Romans policiers

Chooz devant !

Thierry Dardart

Paru le 04/10/2025

220 pages

Thierry Dardart Editions

18,00 €

9782492690013
© Notice établie par ORB
