Chooz devant !

Cousine Edith a disparu. Cousin Roman est sens dessus dessous : sa femme a quitté le domicile conjugal sans donner de nouvelles, la centrale nucléaire de Chooz dans les Ardennes qu'il dirige renvoie des signaux alarmants et ses enfants sont devenus de virulents activistes anti-nucléaire ! Il n'en fallait pas plus pour appeler Arthémise à la rescousse, car la situation peut vite devenir explosive ! Découvrez Arthémise Bureau, un enquêteur improbable, à mi-chemin entre Agatha Raisin et Hercule Poirot ! Fruit de l'imagination de Thierry Dardart, prolififique auteur d'origine ardennaise passionné d'histoire et de culture locale.