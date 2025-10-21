Inscription
#Essais

Witaj w Polsce ! A1-A2

Klaudia Zboralska

ActuaLitté
Ce manuel de niveau A1-A2 est destiné à toute personne voulant commencer l'apprentissage de la langue polonaise, ainsi qu'à tous ceux qui ont déjà essayé mais n'avaient pas l'impression de progresser faute de méthode adaptée. Avec ce livre, vous comprendrez rapidement la différence entre l'Accusatif et le Génitif, découvrirez les poèmes de Julian Tuwim et vous familiariserez avec les arcanes de la vie quotidienne polonaise, grâce à : - des dialogues illustrant les questions grammaticales et lexicales abordées dans chaque chapitre, - des explications grammaticales, - des exercices d'automatisation, de communication et leurs corrigés, - des poèmes, chansons et légendes pour mieux connaître la culture polonaise, - un petit dictionnaire des mots et expressions de chaque chapitre, - des fichiers audio transcrits. Et ne soyez pas surpris si, un jour, vous vous retrouvez à l'aéroport, un billet à la main. A chacune de ces personnes, j'adresse les mots : Witaj w Polsce !

Par Klaudia Zboralska
Chez Ellipses

|

Auteur

Klaudia Zboralska

Editeur

Ellipses

Genre

Polonais

Witaj w Polsce ! A1-A2

Klaudia Zboralska

Paru le 21/10/2025

200 pages

Ellipses

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782340105812
