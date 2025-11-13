Une Méditerranée minière

Entre le milieu du XIXe siècle et les années 1950, la Méditerranée participe à l'un des phénomènes les plus dynamiques de l'industrie contemporaine : le développement combiné de la mine et du rail dans l'espace européen. Dans ce contexte, on assiste, surtout à partir de 1850, à une véritable ruée vers l'exploitation minière. La Société minière et métallurgique Penarroya (SMMP) est l'une des premières multinationales européennes dans le secteur des métaux et la première multinationale méditerranéenne spécialisée dans l'extraction de minerais non-ferreux. Elle construit ainsi une organisation industrielle et financière complexe et multipolaire, qui connecte les fragments et les réseaux de la Méditerranée minière du siècle précédent. L'un des instruments de cette stratégie est la rationalisation de la gestion de la main-d'oeuvre, que la SMMP décline selon l'objectif et le contexte d'application, mais principalement dans les formes de la mécanisation et de l'organisation scientifique du travail (OST). A travers l'histoire de la SMMP l'enquête porte donc, dans une perspective à la fois globale et micro-analytique, sur l'espace minier méditerranéen comme laboratoire d'outils managériaux.