Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

Une Méditerranée minière

Francesca Sanna

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre le milieu du XIXe siècle et les années 1950, la Méditerranée participe à l'un des phénomènes les plus dynamiques de l'industrie contemporaine : le développement combiné de la mine et du rail dans l'espace européen. Dans ce contexte, on assiste, surtout à partir de 1850, à une véritable ruée vers l'exploitation minière. La Société minière et métallurgique Penarroya (SMMP) est l'une des premières multinationales européennes dans le secteur des métaux et la première multinationale méditerranéenne spécialisée dans l'extraction de minerais non-ferreux. Elle construit ainsi une organisation industrielle et financière complexe et multipolaire, qui connecte les fragments et les réseaux de la Méditerranée minière du siècle précédent. L'un des instruments de cette stratégie est la rationalisation de la gestion de la main-d'oeuvre, que la SMMP décline selon l'objectif et le contexte d'application, mais principalement dans les formes de la mécanisation et de l'organisation scientifique du travail (OST). A travers l'histoire de la SMMP l'enquête porte donc, dans une perspective à la fois globale et micro-analytique, sur l'espace minier méditerranéen comme laboratoire d'outils managériaux.

Par Francesca Sanna
Chez Presses des Mines

|

Auteur

Francesca Sanna

Editeur

Presses des Mines

Genre

Thématiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une Méditerranée minière par Francesca Sanna

Commenter ce livre

 

Une Méditerranée minière

Francesca Sanna

Paru le 22/01/2026

Presses des Mines

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385427122
9782385427122
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.