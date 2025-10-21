Liber amicorum

Ces Mélanges ont été réalisés en l'honneur de Denis Mazeaud. Agrégé des Facultés de droit en 1991, il a été professeur à l'Université du Mans, puis à l'Université Paris-Est Créteil et enfin à l'Université Paris II Panthéon-Assas. Il a également été membre du Conseil national des Universités entre 1999 et 2011 et membre du jury du concours d'agrégation de droit privé et sciences criminelles (2012-2013). Il s'est imposé tout au long de sa carrière comme l'un des maîtres du droit des contrats et a été fondateur et directeur de la Revue des contrats (Lextenso) de 2003 à 2013. Défenseur de la culture juridique française, il a également présidé l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française de 2009 à 2019.