#Polar

Mortelle tentation

Christophe Ferré

"Hier après-midi, non loin du GR 10, un randonneur a repéré des vautours qui tournoyaient à basse altitude. Intrigué, il s'est approché et a découvert le cadavre d'une jeune femme entièrement nue". Depuis que le crime a fait la une des journaux, Alexia est sans nouvelles de son mari, parti quelques jours plus tôt marcher en solitaire dans ce coin sauvage des Pyrénées. D'abord inquiète à l'idée que Peter ait pu croiser la route de l'assassin, Alexia en vient peu à peu à suspecter l'homme qui partage sa vie depuis vingt ans. Les enquêteurs n'ont-ils pas recueilli sur place des indices qui l'accablent ? Comment se fait-il qu'il connaissait la victime ? Et pourquoi ne décroche-t-il pas lorsqu'elle tente de le joindre ? Quand l'homme que vous aimez est accusé du pire, la confiance et la raison vacillent. Déchirée entre l'amour et le doute, Alexia veut découvrir la vérité. Mais est-elle prête à l'affronter ?

Par Christophe Ferré
Chez Mon poche

|

Auteur

Christophe Ferré

Editeur

Mon poche

Genre

Thrillers

Mortelle tentation

Christophe Ferré

Paru le 13/11/2025

544 pages

Mon poche

9,90 €

9782379131943
