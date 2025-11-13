Mortelle tentation

"Hier après-midi, non loin du GR 10, un randonneur a repéré des vautours qui tournoyaient à basse altitude. Intrigué, il s'est approché et a découvert le cadavre d'une jeune femme entièrement nue". Depuis que le crime a fait la une des journaux, Alexia est sans nouvelles de son mari, parti quelques jours plus tôt marcher en solitaire dans ce coin sauvage des Pyrénées. D'abord inquiète à l'idée que Peter ait pu croiser la route de l'assassin, Alexia en vient peu à peu à suspecter l'homme qui partage sa vie depuis vingt ans. Les enquêteurs n'ont-ils pas recueilli sur place des indices qui l'accablent ? Comment se fait-il qu'il connaissait la victime ? Et pourquoi ne décroche-t-il pas lorsqu'elle tente de le joindre ? Quand l'homme que vous aimez est accusé du pire, la confiance et la raison vacillent. Déchirée entre l'amour et le doute, Alexia veut découvrir la vérité. Mais est-elle prête à l'affronter ?