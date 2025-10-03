La petite soeur

"Une voix qui dit toute la littérature argentine. Mariana Enriquez dresse le portrait d'une artiste brillante et énigmatique". LE POINT Affublée de ses lunettes noires à montures blanches, l'insaisissable Silvina Ocampo, à l'instar d'une Clarice Lispector ou d'une Amparo Dávila, est l'une des figures les plus talentueuses et étranges de la littérature sud-américaine. Nouvelliste saluée par ses pairs mais méconnue du grand public de son vivant, elle est l'objet de nombreux mythes entourant son oeuvre aussi bien que sa vie privée. A travers de nombreuses sources, Mariana Enriquez lève le voile sur les secrets et donne à voir une femme attachante et sombre, à l'imagination débordante. Née à Buenos Aires en 1973, Mariana Enriquez est journaliste et écrivaine. Ses nouvelles et romans sont traduits en une vingtaine de langues. Elle est notamment l'auteure de Notre part de nuit, couronné par de nombreux et prestigieux prix littéraires, Ce que nous avons perdu dans le feu et Les Dangers de fumer au lit sont disponibles chez Points. Traduit de l'espagnol (Argentine) par Anne Plantagenet