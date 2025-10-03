Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La petite soeur

Anne Plantagenet, Mariana Enriquez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Une voix qui dit toute la littérature argentine. Mariana Enriquez dresse le portrait d'une artiste brillante et énigmatique". LE POINT Affublée de ses lunettes noires à montures blanches, l'insaisissable Silvina Ocampo, à l'instar d'une Clarice Lispector ou d'une Amparo Dávila, est l'une des figures les plus talentueuses et étranges de la littérature sud-américaine. Nouvelliste saluée par ses pairs mais méconnue du grand public de son vivant, elle est l'objet de nombreux mythes entourant son oeuvre aussi bien que sa vie privée. A travers de nombreuses sources, Mariana Enriquez lève le voile sur les secrets et donne à voir une femme attachante et sombre, à l'imagination débordante. Née à Buenos Aires en 1973, Mariana Enriquez est journaliste et écrivaine. Ses nouvelles et romans sont traduits en une vingtaine de langues. Elle est notamment l'auteure de Notre part de nuit, couronné par de nombreux et prestigieux prix littéraires, Ce que nous avons perdu dans le feu et Les Dangers de fumer au lit sont disponibles chez Points. Traduit de l'espagnol (Argentine) par Anne Plantagenet

Par Anne Plantagenet, Mariana Enriquez
Chez Points

|

Auteur

Anne Plantagenet, Mariana Enriquez

Editeur

Points

Genre

Littérature Espagnole

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La petite soeur par Anne Plantagenet, Mariana Enriquez

Commenter ce livre

 

La petite soeur

Mariana Enriquez trad. Anne Plantagenet

Paru le 03/10/2025

256 pages

Points

9,30 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041424382
9791041424382
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.