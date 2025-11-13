Inscription
#Beaux livres

Future Boy

Michael J. Fox, Michael J Fox

ActuaLitté
1985 : l'année où Michael J. Fox a changé la pop culture. Le jour, il incarnait Alex P. Keaton, ado conservateur et sarcastique de la sitcom culte Sacrée Famille. La nuit, il devenait Marty McFly, héros d'une aventure de science-fiction appelée à marquer des générations entières : Retour vers le futur. Entre deux tournages, Fox traversait Los Angeles comme s'il franchissait une faille temporelle, passant d'un rôle à l'autre, inventant sans le savoir un morceau de légende. Future Boy nous plonge au coeur de ces mois frénétiques où la télévision et le cinéma se sont rencontrés pour donner naissance à l'un des plus grands phénomènes de la culture pop. Avec des témoignages inédits de l'équipe et de vibrantes anecdotes, Michael J. Fox o re aux fans un voyage irrésistible dans les coulisses d'Hollywood. Un livre qui raconte autant l'histoire d'un acteur devenu icône que celle d'une oeuvre transmise de génération en génération. Un récit culte sur la naissance d'un mythe cinématographique.

Par Michael J. Fox, Michael J Fox
Chez Talent sport

|

Auteur

Michael J. Fox, Michael J Fox

Editeur

Talent sport

Genre

Acteurs

Retrouver tous les articles sur Future Boy par Michael J. Fox, Michael J Fox

Commenter ce livre

 

Future Boy

Michael J. Fox, Michael J Fox

Paru le 19/11/2025

256 pages

Talent sport

21,90 €

ActuaLitté
9782378155087
© Notice établie par ORB
plus d'informations

