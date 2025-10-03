Pop & Psy : Addicts

"Jean-Victor Blanc essaie de faire évoluer notre perception vis-à-vis des personnes addictes et de la santé mentale, tout en nous alertant sur le marketing de l'addiction et ses dangers". Clique Face à un mal-être, il peut être tentant de se réfugier dans les substances psychoactives (alcool, tabac et autres drogues) et les comportements addictifs (sexe, écrans, jeux...). Encore plus aujourd'hui, alors que nous sommes soumis à d'intenses pressions dans nos vies. L'envie de s'évader ou de repousser les limites peut devenir obsédante... Jusqu'à en perdre le contrôle. Comment identifier ces schémas toxiques, les prévenir et trouver des solutions ? De la série Euphoria à Emily in Paris en passant Requiem For A Dream , la pop culture nous donne des clés pour comprendre les addictions. Car reconnaître un comportement problématique est le premier pas pour s'en libérer. Bio : Psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine (AP-HP) et enseignant à Sorbonne Université, Dr Jean-Victor Blanc est médecin spécialisé dans la prise en charge des addictions. Fondateur du compte @popetpsy et du festival Pop & Psy, il est également chroniqueur au Mag de la Santé (France TV) auprès de Jimmy Mohamed.