Fait maison N°9

Cyril Lignac cuisine 45 recettes salées et sucrées pour mettre encore et toujours un peu de peps dans ton quotidien. Une salade de riz noir aux légumes et thon mi-cuit, un foie gras poêlé au vin cuit et aux fruits, une spirale de lasagne aux légumes, une marmite du pêcheur aux épices douces ou encore un brookie coulant au chocolat, une tarte fine aux figues ou une crème au sésame noir... " Tu vas te régaler en toute simplicité ! ". Pour égayer tes déjeuners et dîners, des recettes faciles et rapides à déguster en solo, à deux, en famille ou entre amis. Avec Cyril, le fait-maison, c'est facile ! Mets ton tablier et laisse-toi guider par ses précieux conseils et ses recettes ultra-réconfortantes.