#Beaux livres

Fait maison N°9

Cyril Lignac

ActuaLitté
Cyril Lignac cuisine 45 recettes salées et sucrées pour mettre encore et toujours un peu de peps dans ton quotidien. Une salade de riz noir aux légumes et thon mi-cuit, un foie gras poêlé au vin cuit et aux fruits, une spirale de lasagne aux légumes, une marmite du pêcheur aux épices douces ou encore un brookie coulant au chocolat, une tarte fine aux figues ou une crème au sésame noir... " Tu vas te régaler en toute simplicité ! ". Pour égayer tes déjeuners et dîners, des recettes faciles et rapides à déguster en solo, à deux, en famille ou entre amis. Avec Cyril, le fait-maison, c'est facile ! Mets ton tablier et laisse-toi guider par ses précieux conseils et ses recettes ultra-réconfortantes.

Par Cyril Lignac
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Cyril Lignac

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Cuisine des chefs

Fait maison N°9

Cyril Lignac

Paru le 03/10/2025

112 pages

Editions de la Martinière

12,90 €

ActuaLitté
9791040124375
