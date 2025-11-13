Tour à tour soldat, policier, combattant et désormais soignant, Moyave a choisi une vie où l'engagement est total. Chasseur alpin déployé en Afghanistan, il affronte le feu aux côtés de ses frères d'armes. A son retour, il rejoint les rangs de la police, en plein coeur de la Seine-Saint-Denis, où il sauve la vie d'un collègue grièvement blessé lors d'une fusillade. A plusieurs reprises, il rencontre la mort, des vallées afghanes... à la banlieue parisienne. En parallèle, il s'éprouve dans " la cage " comme combattant de MMA, affrontant d'autres adversaires mais aussi ses propres démons. Derrière l'action, il y a les blessures invisibles dont on ne se remet jamais vraiment, le syndrome post-traumatique, les nuits de cauchemars. Sans oublier cette volonté farouche de ne jamais baisser les bras et d'aller de l'avant, quoiqu'il arrive, et quoiqu'il en coûte. Aujourd'hui étudiant en médecine, Moyave a troqué l'uniforme contre la blouse blanche. Pour lui, c'est un autre front, une nouvelle manière de servir, tout aussi audacieuse. Avec la simplicité qui le caractérise, il nous relate dans cet ouvrage son parcours atypique, empreint de sueur et de sang. Le récit d'un guerrier moderne dont l'odyssée l'a porté des champs de bataille à la médecine.