Euy a un oeil bleu, un oeil noir. Euy vit heureuse aux côtés de Lance, un chasseur hors pair de la tribu des bois. Mais le jour où son protecteur de toujours disparaît, la petite Euy se retrouve seule et rejetée de tous. Son chagrin est grand, mais son instinct de survie aussi. Elle va s'attacher aux pas d'un personnage trouble, le Sorcier, sorte de marchand ambulant, érudit, roublard, menteur, un paria qui parle toutes les langues et passe de tribu en tribu à l'affût des bonnes affaires. Il prétend aussi avoir le pouvoir de ramener Lance à la vie. Voilà pourquoi Euy a tant besoin de lui... à moins que ce ne soit le contraire ? Sur un rythme ultra-énergique qui évoque l'écriture manga, dans une langue bourrée d'inventions, Léon Maret réinvente pour nous un néolithique de fantaisie, et qui pourtant nous donne une idée de ce que furent les premiers temps de la sédentarisation humaine.