Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Euy

Léon Maret

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Euy a un oeil bleu, un oeil noir. Euy vit heureuse aux côtés de Lance, un chasseur hors pair de la tribu des bois. Mais le jour où son protecteur de toujours disparaît, la petite Euy se retrouve seule et rejetée de tous. Son chagrin est grand, mais son instinct de survie aussi. Elle va s'attacher aux pas d'un personnage trouble, le Sorcier, sorte de marchand ambulant, érudit, roublard, menteur, un paria qui parle toutes les langues et passe de tribu en tribu à l'affût des bonnes affaires. Il prétend aussi avoir le pouvoir de ramener Lance à la vie. Voilà pourquoi Euy a tant besoin de lui... à moins que ce ne soit le contraire ? Sur un rythme ultra-énergique qui évoque l'écriture manga, dans une langue bourrée d'inventions, Léon Maret réinvente pour nous un néolithique de fantaisie, et qui pourtant nous donne une idée de ce que furent les premiers temps de la sédentarisation humaine.

Par Léon Maret
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Léon Maret

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Euy par Léon Maret

Commenter ce livre

 

Euy

Léon Maret

Paru le 20/03/2026

176 pages

Editions Dupuis

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034770243
9791034770243
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.