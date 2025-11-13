Inscription
#Essais

Une synthèse de toute la réglementation française comptable, financière, d'audit et de contrôle des comptes qui s'appuie sur l'expertise des auteurs de PWC. La réglementation comptable en un seul volume - Synthèse de toute la réglementation française comptable, financière, d'audit et de contrôle des comptes -Compare les règles comptables et les règles fiscales -Compare les règles comptables françaises et les normes comptables internationales (IAS/IFRS) -Exploite plus de 6 000 références provenant de plus de 40 sources

Chez Francis Lefebvre

PWC, Marie-Jeanne Morvan, Magali Dos Santos

Francis Lefebvre

Comptabilité générale

Paru le 13/11/2025

2064 pages

199,00 €

9782368937396
