Poèmes

Byron Lord, Florence Guilhot, Jean-Louis Paul

ActuaLitté
Les présents poèmes sont choisis parmi les pièces isolées rangées par les éditions anglaises sous les titres Domestic pieces et Occasional pieces. Les grands poèmes de 1816 (Ténèbres, Prométhée) sont écrits en Suisse, lors du séjour à la villa Diodati où Byron fréquenta Shelley, et où il s'était exilé après que ses relations avec sa demi-soeur Augusta Leigh (à qui sont dédiés les Stances et l'Epître donnés dans ce recueil) eussent achevé de briser son mariage et justifié son exclusion par la grande société anglaise.

Par Byron Lord, Florence Guilhot, Jean-Louis Paul
Chez Editions Allia

|

Auteur

Byron Lord, Florence Guilhot, Jean-Louis Paul

Editeur

Editions Allia

Genre

Poésie

Poèmes

Byron Lord trad. Florence Guilhot, Jean-Louis Paul

Paru le 03/10/2025

128 pages

Editions Allia

7,50 €

9791030422948
