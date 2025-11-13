Inscription
#Beaux livres

Tout sur Woody Allen

Enrico Giacovelli

ActuaLitté
Jamais en France un ouvrage n'avait réussi à offrir un panorama aussi vaste, original et approfondi sur Woody Allen. Il est signé par Enrico Giacovelli, l'un des plus grands experts italiens du cinéma comique, qui collectionne et analyse de manière critique tout l'univers allenien : tous les films, les livres, les comédies théâtrales, les publicités, et même les influences, les passions et les thèmes. Un volume alliant rigueur et légèreté, riche en voix transversales et en curiosités. Le volume est complété par une liste exhaustive des bandes sonores, des citations les plus célèbres et une anthologie de répliques et de dialogues (plus de 500 ! ) fidèlement retraduits à partir des originaux américains. Un dictionnaire, oui, mais à lire comme un grand roman comique capable d'impliquer à la fois le fan et l'expert.

Par Enrico Giacovelli
Chez Gremese International

|

Auteur

Enrico Giacovelli

Editeur

Gremese International

Genre

Cinéastes, réalisateurs

Tout sur Woody Allen

Enrico Giacovelli

Paru le 22/01/2026

Gremese International

35,00 €

ActuaLitté
