Tout sur Woody Allen

Jamais en France un ouvrage n'avait réussi à offrir un panorama aussi vaste, original et approfondi sur Woody Allen. Il est signé par Enrico Giacovelli, l'un des plus grands experts italiens du cinéma comique, qui collectionne et analyse de manière critique tout l'univers allenien : tous les films, les livres, les comédies théâtrales, les publicités, et même les influences, les passions et les thèmes. Un volume alliant rigueur et légèreté, riche en voix transversales et en curiosités. Le volume est complété par une liste exhaustive des bandes sonores, des citations les plus célèbres et une anthologie de répliques et de dialogues (plus de 500 ! ) fidèlement retraduits à partir des originaux américains. Un dictionnaire, oui, mais à lire comme un grand roman comique capable d'impliquer à la fois le fan et l'expert.