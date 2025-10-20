Inscription
#Imaginaire

Jusqu'à ce que la mort nous sépare

Louisa Méonis

ActuaLitté
Bienvenue à Wonderland ! La reine de Coeur, Alice et ses trop nombreux maris vous convient à une garden-party à Wonderland. Au menu : petits gâteaux saupoudrés d'arsenic et des grillades préparées par un authentique dragon... Au programme : saut d'obstacles, lancer de couteaux, jardinage mortel, décapitations... Soyons honnêtes, il n'y a bien que dans les comédies romantiques que les mariages arrangés finissent bien. Et moi, ma vie n'en est clairement pas une. Pourtant, un bref instant quand j'ai vu mon mari numéro 1, Will, grand, musclé, à l'air grognon mais en réalité charmant, j'y ai cru. Puis, j'ai rencontré les trois autres et là, j'ai dû me rendre à l'évidence : pas de happy end pour Alice. Non, moi, j'ai un mariage arrangé bancal avec quatre hommes, dont un qui veut ma mort (un détail tout à fait insignifiant, n'est-ce pas ? ). Et je ne parle même pas du chaton rose gentiment psychopathe qui a fait de ma personne son humaine de compagnie, ou du dragon échappé de sa grotte qui a décidé de transformer le royaume en barbecue géant. En conclusion, ne venez pas à Wonderland, rien n'y tourne rond ! #RéécritureDeConte #HaremInversé #Romantasy

Par Louisa Méonis
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Louisa Méonis

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Jusqu'à ce que la mort nous sépare

Louisa Méonis

Paru le 20/10/2025

408 pages

MXM Bookmark

23,00 €

ActuaLitté
9791038144132
