Jusqu'à ce que la mort nous sépare

Bienvenue à Wonderland ! La reine de Coeur, Alice et ses trop nombreux maris vous convient à une garden-party à Wonderland. Au menu : petits gâteaux saupoudrés d'arsenic et des grillades préparées par un authentique dragon... Au programme : saut d'obstacles, lancer de couteaux, jardinage mortel, décapitations... Soyons honnêtes, il n'y a bien que dans les comédies romantiques que les mariages arrangés finissent bien. Et moi, ma vie n'en est clairement pas une. Pourtant, un bref instant quand j'ai vu mon mari numéro 1, Will, grand, musclé, à l'air grognon mais en réalité charmant, j'y ai cru. Puis, j'ai rencontré les trois autres et là, j'ai dû me rendre à l'évidence : pas de happy end pour Alice. Non, moi, j'ai un mariage arrangé bancal avec quatre hommes, dont un qui veut ma mort (un détail tout à fait insignifiant, n'est-ce pas ? ). Et je ne parle même pas du chaton rose gentiment psychopathe qui a fait de ma personne son humaine de compagnie, ou du dragon échappé de sa grotte qui a décidé de transformer le royaume en barbecue géant. En conclusion, ne venez pas à Wonderland, rien n'y tourne rond ! #RéécritureDeConte #HaremInversé #Romantasy