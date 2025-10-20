Le Druide aux cristaux

Je suis la seule à pouvoir arrêter ce meurtrier. Si seulement je me souvenais pourquoi. Il y a dix ans, j'ai tout risqué pour un garçon dont j'ignorais le nom. Ca m'a valu une condamnation pour meurtre, une peine de prison et une amnésie partielle. Je n'ai plus de souvenirs de lui et, maintenant que je suis en liberté conditionnelle, je ne suis qu'une sorcière anonyme qui fait du bénévolat dans un refuge pour animaux. Tout allait bien jusqu'à ce que le tristement célèbre Druide aux cristaux débarque pour traquer un fae puissant qui laisse des cadavres dans son sillage... des cadavres pour lesquels l'ex-détenue locale, à savoir moi, sera tenue pour responsable. Pour sauver ma peau, je lui propose mon aide. Mais à chaque conflit entre nous, quelque chose se fissure un peu plus en moi. Plus nous nous rapprochons de notre cible, plus je me rapproche du mystérieux Druide aux cristaux, plus mes souvenirs manquants menacent de revenir. Le tueur fae est plus dangereux que je ne l'imaginais, mais le garçon que j'ai oublié l'est encore plus. La seule question, à présent, est de savoir lequel des deux me détruira en premier. #Enquête #Fae #Sorcière #Vengeance