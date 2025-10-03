Inscription
#Roman francophone

Trois jours dans la vie de Paul Cézanne

Mika Biermann

ActuaLitté
L'oeil chafouin, le poil hirsute, Paul Cézanne crapahute dans la garrigue, suant sous son melon, le chevalet harnaché sur le dos comme à un baudet. Apparaît la bottine d'une femme gisant sur un talus, et c'est le drame.
Trois jours dans la vie de Paul Cézanne suffisent à Mika Biermann pour faire sauter les écailles de peinture, gratter la trame, ajourer jusqu'à l'os le portraitiste de la Sainte- Victoire.
Il transforme un thriller sordide en une Odyssée sur une mer de peinture, dans des pinèdes et des sous bois aux nuances fauves, sur les traces du peintre bourru, vaniteux et obsédé par des chimères grotesques qui n'engendrent pas la mélancolie.
On en termine la lecture avec les doigts maculés de couleurs vives et l'oeil fringant.

Par Mika Biermann
Chez Anacharsis

Auteur

Mika Biermann

Editeur

Anacharsis

Genre

Littérature française

Trois jours dans la vie de Paul Cézanne

Mika Biermann

Paru le 03/10/2025

96 pages

Anacharsis

7,50 €

ActuaLitté
