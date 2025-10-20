Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Balzac chercheur

José-Luis Diaz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment l'"esprit de chercherie", qualité suprême du Balzac penseur, inventeur, trouveur, a-t-il aussi marqué en lui l'écrivain et l'artiste ? Tel est le fil conducteur de ce second tome de Balzac chercheur. Au programme, les imaginaires esthétiques de cet "artiste littéraire", ses recherches de conteur "phosphorique" entre fantaisie et fantastique, mais aussi les logiques de ce chercheur, entre tensions idéalisées de l'oxymore et conséquences de l'anomie contemporaine. Balzac fut aussi l'écrivain qui, le premier, fit entrer en masse les objets en littérature, entre pulsion du bric-à-brac et art de la récup'. Mais ce fut par ailleurs un chercheur de langages, à la fois néologue sensible aux mots à la mode, socio-stylisticien attentif à l'historicité des écritures, analyste novateur du phénomène oral et, déjà, sémiologue, sensible entre autres au langage du corps féminin. José-Luis Diaz nous invite ici à pénétrer dans le laboratoire esthétique balzacien et à en visiter les ateliers multifaces.

Par José-Luis Diaz
Chez Librairie Droz

|

Auteur

José-Luis Diaz

Editeur

Librairie Droz

Genre

Critique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Balzac chercheur par José-Luis Diaz

Commenter ce livre

 

Balzac chercheur

José-Luis Diaz

Paru le 09/10/2025

536 pages

Librairie Droz

89,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782600066570
9782600066570
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Amazon supprime le transfert d'ebooks en USB sur Kindle Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.