Comment l'"esprit de chercherie", qualité suprême du Balzac penseur, inventeur, trouveur, a-t-il aussi marqué en lui l'écrivain et l'artiste ? Tel est le fil conducteur de ce second tome de Balzac chercheur. Au programme, les imaginaires esthétiques de cet "artiste littéraire", ses recherches de conteur "phosphorique" entre fantaisie et fantastique, mais aussi les logiques de ce chercheur, entre tensions idéalisées de l'oxymore et conséquences de l'anomie contemporaine. Balzac fut aussi l'écrivain qui, le premier, fit entrer en masse les objets en littérature, entre pulsion du bric-à-brac et art de la récup'. Mais ce fut par ailleurs un chercheur de langages, à la fois néologue sensible aux mots à la mode, socio-stylisticien attentif à l'historicité des écritures, analyste novateur du phénomène oral et, déjà, sémiologue, sensible entre autres au langage du corps féminin. José-Luis Diaz nous invite ici à pénétrer dans le laboratoire esthétique balzacien et à en visiter les ateliers multifaces.