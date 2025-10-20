Inscription
#Roman francophone

Envers et contre tout

Garrett Leigh, Noémie Dani

L'inévitable n'arrive que lorsqu'on le laisse faire... "Riv, si tu me laissais en placer une, tu saurais exactement ce que je ressens". Je le lui ai dit mille fois, mais River est borné comme pas deux. Il ne veut rien entendre. Pour lui, c'est perdu d'avance. On est maudits. On n'a pas le droit d'exister. Parce qu'il pense que j'aime un foutu club plus que lui. Ce que je redoute par-dessus tout, c'est de le perdre avant d'avoir eu la chance de le faire changer d'avis et, dans notre monde, les cauchemars ont tendance à devenir réalité. Le chaos et la douleur sont notre pain quotidien, mais je l'aime. Et lui, il m'aime aussi. Je me battrai pour nous jusqu'au bout, envers et contre tout. #Bikers #Gang #FriendsToLovers #SecondeChance

Par Garrett Leigh, Noémie Dani
MXM Bookmark

|

Auteur

Garrett Leigh, Noémie Dani

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Romance sexy

Envers et contre tout

Garrett Leigh, Noémie Dani

Paru le 20/10/2025

468 pages

MXM Bookmark

23,00 €

9791038141827
