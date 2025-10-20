L'inévitable n'arrive que lorsqu'on le laisse faire... "Riv, si tu me laissais en placer une, tu saurais exactement ce que je ressens". Je le lui ai dit mille fois, mais River est borné comme pas deux. Il ne veut rien entendre. Pour lui, c'est perdu d'avance. On est maudits. On n'a pas le droit d'exister. Parce qu'il pense que j'aime un foutu club plus que lui. Ce que je redoute par-dessus tout, c'est de le perdre avant d'avoir eu la chance de le faire changer d'avis et, dans notre monde, les cauchemars ont tendance à devenir réalité. Le chaos et la douleur sont notre pain quotidien, mais je l'aime. Et lui, il m'aime aussi. Je me battrai pour nous jusqu'au bout, envers et contre tout. #Bikers #Gang #FriendsToLovers #SecondeChance