#Manga

Only just married Tome 4

Mélanie Kochert, Yuki Aoharu

ActuaLitté
"Quel baiser tu as préféré ? Le sien ou le mien ? " Pour une raison quelconque, ils ont fait un mariage blanc. Momosé, le mari (beau mais bizarre), et Akiha l'épouse (à fond sur lui, sans réciproque) ont beau ne pas être un vrai couple, ils se sont tout de même embrassés... Deux fois. Akiha tente de percer le sens profond de ces baisers. Face à l'attitude jalouse que Momosé affiche face au jeune Yuito, elle ne peut s'empêcher d'y lire l'esquisse d'un espoir. Mais... Une chose en entraînant une autre, Akiha se voit bientôt contrainte de jouer le rôle de la fiancée de Yuito. Momosé accorde du crédit à cette mise en scène, et un immense malentendu s'installe... ! Quel sera l'avenir de notre couple en proie à la frustration ? Un quatrième tome plein de péripéties pour faire battre votre coeur ! Traduit du japonais par Mélanie Kochert.

Par Mélanie Kochert, Yuki Aoharu
Chez Le Lézard Noir

|

Auteur

Mélanie Kochert, Yuki Aoharu

Editeur

Le Lézard Noir

Genre

Josei/femme

Retrouver tous les articles sur Only just married Tome 4 par Mélanie Kochert, Yuki Aoharu

Only just married Tome 4

Yuki Aoharu trad. Mélanie Kochert

Paru le 13/11/2025

176 pages

Le Lézard Noir

8,50 €

ActuaLitté
9782353484317
