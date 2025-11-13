Only just married Tome 4

"Quel baiser tu as préféré ? Le sien ou le mien ? " Pour une raison quelconque, ils ont fait un mariage blanc. Momosé, le mari (beau mais bizarre), et Akiha l'épouse (à fond sur lui, sans réciproque) ont beau ne pas être un vrai couple, ils se sont tout de même embrassés... Deux fois. Akiha tente de percer le sens profond de ces baisers. Face à l'attitude jalouse que Momosé affiche face au jeune Yuito, elle ne peut s'empêcher d'y lire l'esquisse d'un espoir. Mais... Une chose en entraînant une autre, Akiha se voit bientôt contrainte de jouer le rôle de la fiancée de Yuito. Momosé accorde du crédit à cette mise en scène, et un immense malentendu s'installe... ! Quel sera l'avenir de notre couple en proie à la frustration ? Un quatrième tome plein de péripéties pour faire battre votre coeur ! Traduit du japonais par Mélanie Kochert.